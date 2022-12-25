Медведев назвал решение о начале СВО трудным и вынужденным шагом

«Решение о начале специальной военной операции в феврале 2022 года стало трудным, вынужденным шагом под давлением обстоятельств. Речь шла не только о защите братских республик Донбасса, но и о безопасности и суверенитете самой России. Скажем прямо — о ее выживании. Медлить дальше было невозможно», — написал Медведев.
По его словам, такая необходимость стала очевидной в конце 2021 года, когда Североатлантический альянс отказался предоставить гарантии невступления Украины в НАТО, а Киев объявил о желании возродить ядерный потенциал.
Замглавы Совбеза подчеркнул, что трагедия началась гораздо раньше, однако «цивилизованный мир не видел ее в упор».
Специальная военная операция продолжается 10 месяцев, напомнил он и перечислил ее цели, обозначенные президентом России Владимиром Путиным: «защита соотечественников на новых территориях, денацификация киевского режима, полная демилитаризация Украины, гарантии от агрессий в будущем». Политик отметил, что Москва приложит все необходимые усилия для их достижения, так как сегодня «с этой миссией не справиться больше никому».
Медведев рассказал о том, что бои в Донбассе идут не просто за населенные пункты, названия которых стали сегодня символами стойкости, патриотизма и мужества российских солдат и офицеров. По словам политика, «спецоперация — это продолжение нашей давней непримиримой борьбы с ублюдочным неофашизмом и национализмом во всех его проявлениях».
«Мы даем отпор любым попыткам унизить и уничтожить целые народы в угоду групповым корыстным интересам. Черной краской и кровью — переписать историю. В конечном счете — и сегодня это очевидно и нашим недругам — ограничить наше развитие, а потом и разделить на части нашу страну. В этом конечный замысел всех, кто противостоит нам. Да они этого уже и не скрывают. Прямо, без стеснения говорят: “Россия должна быть уничтожена”, — указал Медведев.