МИД Ирана назвал угрозы со стороны Украины безответственными

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на прошлой неделе заявил, что в иранском вопросе необходимо уйти от «неработающих санкций» и перейти к арестам поставщиков и уничтожению производства.
«Обвинение одних, других, Ирана не поможет Украине, ее народу и руководству. Мы отвергаем обвинения украинского руководства… Вновь подчеркиваю: мы не принимаем участия в конфликте на Украине и готовы помочь решению кризиса и установлению мира в этой стране… Мы считаем безответственной угрожающую риторику, от какого бы органа она ни исходила, и возлагаем ответственность за юридические и политические последствия таких заявлений на правительство Украины», — сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД страны.