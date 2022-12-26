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11:57 (мск), источник: © РИА Новости

МИД Ирана назвал угрозы со стороны Украины безответственными

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Иран не принимает участия в конфликте на Украине и считает угрозы безответственной риторикой, заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на прошлой неделе заявил, что в иранском вопросе необходимо уйти от «неработающих санкций» и перейти к арестам поставщиков и уничтожению производства.

Ранее официальный представитель МИД Ирана назвал заявления Украины о якобы передаче России иранских беспилотников необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не передавал дроны какой-либо стороне конфликта.

«Обвинение одних, других, Ирана не поможет Украине, ее народу и руководству. Мы отвергаем обвинения украинского руководства… Вновь подчеркиваю: мы не принимаем участия в конфликте на Украине и готовы помочь решению кризиса и установлению мира в этой стране… Мы считаем безответственной угрожающую риторику, от какого бы органа она ни исходила, и возлагаем ответственность за юридические и политические последствия таких заявлений на правительство Украины», — сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД страны.

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