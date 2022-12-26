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12:57 (мск), источник: © РИА Новости

России и США не до новогодних поздравлений, заявил Песков

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять американского лидера Джо Байдена с новогодними праздниками, рассказал Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас нет. Сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений», — уточнил представитель Кремля.

На уточняющий вопрос журналистов, относится ли это ко всем недружественным странам, пресс-секретарь президента России отметил, что не может сказать точно.

В преддверии Нового года пресс-служба Кремля традиционно подготовит перечень лиц, получивших поздравительную телеграмму от Путина, резюмировал Песков.

В прошлом году президент России поздравил многих мировых лидеров, в том числе Джо Байдена и Эммануэля Макрона, с рождественскими праздниками. Письма от Путина получили также Джордж Буш и Николя Саркози. При этом Владимиру Зеленскому Кремль поздравительную телеграмму отправлять не стал.

В марте этого года российское правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли в Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Южная Корея, Сингапур, США, Япония и другие.

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