России и США не до новогодних поздравлений, заявил Песков

«Сейчас нет. Сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений», — уточнил представитель Кремля.
На уточняющий вопрос журналистов, относится ли это ко всем недружественным странам, пресс-секретарь президента России отметил, что не может сказать точно.
В преддверии Нового года пресс-служба Кремля традиционно подготовит перечень лиц, получивших поздравительную телеграмму от Путина, резюмировал Песков.
В прошлом году президент России поздравил многих мировых лидеров, в том числе Джо Байдена и Эммануэля Макрона, с рождественскими праздниками. Письма от Путина получили также Джордж Буш и Николя Саркози. При этом Владимиру Зеленскому Кремль поздравительную телеграмму отправлять не стал.
В марте этого года российское правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли в Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Южная Корея, Сингапур, США, Япония и другие.