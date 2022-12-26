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14:20 (мск), источник: © РИА Новости

Лавров обвинил Белый дом в стремлениях к «концу истории» по Фукуяме

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы «конец истории», то есть, полное доминирование либеральной идеологии в мире, из трудов американского философа Фрэнсиса Фукуямы состоялся в реальной жизни, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Когда Фрэнсис Фукуяма еще 30 лет назад, даже раньше, заявил, что наступил конец истории, когда он имел в виду под этим полное доминирование либеральной идеологии, демократии, либерального образа жизни, имея в виду, что конкурирующая мировая система, система социализма, исчезла, через некоторое время его быстро подняли на смех. Стали говорить: вот, как Фрэнсис ошибался, не надо так безапелляционно делать прогнозы. Если вы посмотрите на политику, которую проводит администрация Байдена, то они ровно этого хотят», — сказал Лавров во время рабочей встречи с руководителями российских СМИ.

Нынешняя американская администрация, добавил министр, хочет, чтобы конец истории состоялся не только в работах политологов и исследователей, а в реальной жизни, и отражением этого является то, что происходит в Европе и на других континентах.

От каждого государства американские гонцы требуют занять антироссийскую позицию, требуют присоединиться к санкциям, требуют не общаться с российскими представителями — это отражение той попытки все-таки установить конец истории, окончательное и бесповоротное доминирование того самого «Золотого миллиарда».

Сергей Лавров
министр иностранных дел России

Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в одном из своих трудов, «Конец истории и последний человек», писал о том, что распространение в мире либеральной демократии западного образца говорит о конечной точке социокультурного развития человечества и формировании финальной формы правления. Это не означает конца событийной истории, но говорит о завершении века идеологических противостояний, глобальных революций и войн.

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