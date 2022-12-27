Представитель Пенса опроверг подачу заявки на участие в президентских выборах

«Бывший вице-президент Майкл Пенс не подавал сегодня заявку на участие в президентских выборах», — написал он в своем Twitter-аккаунте.
О том, что Пенс подал заявку, стало известно ранее этим же днем из сведений Федеральной избирательной комиссии.
Пенс в течение нескольких месяцев говорил, что в следующем году он примет решение, баллотироваться или нет, после консультаций с семьей, передает Sky News. Остается неясным, кто подал заявку политика.
Республиканец Майкл Пенс занимал пост вице-президента США в 2017—2021 годах в администрации Дональда Трампа.
16 ноября экс-президент США Дональд Трамп официально объявил об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. Он пояснил, что сделал это, чтобы «вновь сделать Америку великой и величественной».
Байден, в свою очередь, заявил 9 ноября, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года. Он добавил, что планы о переизбрании у него созрели еще до выборов в конгресс, поэтому их итоги не повлияют на его решение.
Позднее стало известно, что больше половины американцев не хотят, чтобы Байден выставлял свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Опрос показал, что 58% избирателей не считают, что Байден должен баллотироваться на пост президента в 2024 году.
Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.