Южнокорейские военные извинились за несбитые беспилотники КНДР

«Сожалеем, что, хотя наши военные обнаружили и отследили беспилотники, мы не смогли их сбить», — сказал он, признав, что военные недостаточно подготовлены к угрозам, исходящим от северокорейских беспилотников.
Армия мобилизует ударные средства для борьбы с дронами, военные инициируют скорейшее создание подразделения БПЛА для проведения разведки за ключевыми военными объектами КНДР, пообещал Кан Син Чхоль.
26 декабря пять беспилотников КНДР были замечены в приграничных районах провинции Кенгидо. В район нарушения границы были направлены истребители и ударные вертолеты. Военные подняли в воздух легкий штурмовик KA-1, но он потерпел крушение в северо-восточном регионе страны, в округе Хонсон. Два пилота спаслись.
Южнокорейская авиация выстрелила больше ста раз, чтобы сбить беспилотники, но не справилась с задачей. Один из пяти дронов пролетел над Сеулом, остальные оказались в районе острова Канхвадо, вблизи демаркационной линии. Сеул находится примерно в 50 км от нее. Позже летательные аппараты исчезли из зоны обнаружения южнокорейскими военными.