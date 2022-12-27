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27 декабря, источник: ТАСС

Кадыров заявил о больших потерях ВСУ и восполнении их необученными новобранцами

ГРОЗНЫЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери среди личного состава, поэтому вынуждены восполнять их неподготовленными новобранцами. Об этом он написал в своем Telegram-канале во вторник.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Последние дни для украинских войск и натовских формирований выдались крайне насыщенными на различные события, само собой, не очень хорошие. Наш враг несет большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована. Вследствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать», — написал Кадыров.

Он отметил, что среди солдат ВСУ все меньше желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам.

«Спецоперация по освобождению оккупированных территорий Донбасса идет согласно плану. На данном этапе СВО существенных препятствий бойцы чеченских подразделений не наблюдают. Выполнение оперативных задач идет планомерно и неспешно, за счет чего удается значительно снизить ущерб личному составу», — пояснил Кадыров.

По его словам, новые методы ведения боевых действий и своевременная перегруппировка войск помогли российским войскам. Это напрямую подтверждают успехи на основных участках, добавил глава Чечни.

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