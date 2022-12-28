Минцифры поддержало проект «Ростелекома» по развитию мобильной ОС

В принятую правительством в середине декабря «дорожную карту» развития «Нового общесистемного программного обеспечения» до 2030 года включили проект «Ростелекома» по созданию национальной мобильной экосистемы на базе ОС «Аврора», сообщили «Ъ» в Минцифры, уточнив, что источники финансирования будут определены «на этапе актуализации документа». В «Ростелекоме» подтвердили, что проект одобрен Минцифры и включен в НОПО.
Ранее оператор оценивал затраты на создание и развитие экосистемы устройств на ОС «Аврора» в 480 млрд руб. до 2030 года.
Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, говорит, что Минфин в целом отказался одобрить финансирование проекта из бюджета. В Минцифры пояснили, что Минфин предложил «ряд уточнений, которые будут учтены». В Минфине отказались от комментариев.
Масштабную стратегию развития ОС «Аврора» «Ростелеком» подготовил осенью. Проект предполагает, что оператор в партнерстве с российскими производителями создаст экосистему мобильных устройств (смартфонов и планшетов) под управлением «Авроры».
В одной из версий «дорожной карты» НОПО (есть у «Ъ»), которая, по словам источников «Ъ», направлена в Минцифры, следует, что число проданных устройств на ОС «Аврора» к 2030 году в случае реализации проекта превысит 75 млн штук.
Чтобы достичь такого результата, предлагается ограничить «финансово и юридически значимые операции» на иностранных ОС, бесплатно раздавать мобильные устройства российским школьникам, ограничить импорт устройств с иностранной ОС, субсидировать и обеспечить льготами российских производителей электроники.
«Ростелеком» явно не хочет развивать проект на собственные средства, а Минфин же не считает возможным обеспечивать проект настолько крупным бюджетным финансированием, говорит собеседник «Ъ», близкий к Минцифры.
Производители устройств также не захотят вкладываться в проект, поскольку «Аврора» не до конца готова к массовому использованию, говорит собеседник «Ъ» в крупном производителе электроники: «ОС требует доработки в части быстродействия, удобства портирования на устройства, возможностей работы на российском железе».
Собеседник подчеркивает, что для рынка «было бы намного полезнее», если бы господдержку получили и другие разработчики мобильных ОС, у которых уже есть такие системы в разной степени готовности.
Сейчас разработкой мобильных ОС также занимаются «Лаборатория Касперского», Astra Linux, Red OC и «Роса».
В части реализации «дорожной карты» НОПО в Минцифры приветствуют вариант финансирования проектов через льготные кредиты или за счет инвестиций разработчиков или заказчиков, а не через гранты, говорит исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.
Он полагает, что «Аврору» «Ростелеком» в итоге будет разрабатывать за свой счет: «Вероятно, в 2023 году правительство будет инвестировать в первую очередь в такие приоритетные направления, как информбезопасность, IT-сервисы для населения. Финансирование проектов “дорожных карт” скорее будет осуществляться через собственные вложения разработчиков и гарантированный спрос, а не через прямое государственное финансирование».
Комлев подчеркивает, что конкуренция необходима во всех сегментах IT, в том числе и в мобильных ОС, поэтому в развитие проекта национальной мобильной экосистемы важно привлекать и других отечественных разработчиков.