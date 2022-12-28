ЕР попросила депутатов не материться и не постить «роскошь» в соцсетях

Единороссы разработали кодекс публичного позиционирования для депутатов Госдумы от партии. РБК ознакомился с документом, который разослали депутатам, его подлинность подтвердил один из парламентариев.
Кодекс состоит из 11 пунктов, которые сформулированы следующим образом:
Еще один пример из рубрики «Так делать не надо!» — нашумевший пост другого депутата от партии власти Олега Матвейчева, также опубликованный во время беспорядков в Казахстане в январе этого года (в документе фамилия и имя депутата затерты, но о содержании поста в свое время писали СМИ). В нем Матвейчев призвал к насилию в отношении владельцев салонов сотовой связи в Алма-Ате, «писавших в Facebook: “когда уже уйдет Назарбаев, который надоел за 40 лет” (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Позже Матвейчев удалил пост и извинился за него.
Ряд российских депутатов, журналистов и деятелей культуры допустили абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, заявлял в июне на пленарном заседании ПМЭФ-2022 с участием Владимира Путина президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Пресс-служба «Единой России» на момент публикации материала комментарии не предоставила.