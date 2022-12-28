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12:09 (мск), источник: РБК

Медведев предложил не пускать «предателей» в Россию и лишить их заработка

Покинувших Россию критиков власти нужно лишить доходов в стране и не пускать назад «до конца их дней», даже если против них нет уголовных или административных дел, считает Медведев. Исключение возможно при «публичном раскаянии».

Источник: РИА "Новости"

Уехавших за границу противников власти, призывающих к поражению России, необходимо считать «врагами общества» независимо от «юридической квалификации их деяний», написал в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«За ними накрепко должно закрепиться это определение. Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал», — написал он.

Таких людей нельзя пускать обратно в страну «до конца их дней», их также нужно лишить источников дохода в России, считает зампред Совета безопасности.

Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях — только через амнистию или помилование.

Дмитрий Медведев
зампред Совета безопасности

Ранее зампред Совбеза опубликовал свои прогнозы на 2023 год. Он предупредил, что в канун Нового года «многие упражняются в футуристических гипотезах» и предлагают самые неожиданные и «даже абсурдные» предсказания. Медведев напророчил распад Евросоюза, раздел западных областей Украины Польшей и Венгрией, раздел самой Польши, создание Четвертого рейха на базе Германии и его войну с Францией, гражданскую войну в США с отделением Калифорнии и Техаса, перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.

Владислав Гордеев

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