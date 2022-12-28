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13:53 (мск), источник: Life.ru

Президент Киргизии Жапаров отчитал чиновников за ведение документов на русском языке

Президент Киргизии Садыр Жапаров отчитал чиновников за равнодушное отношение к киргизскому языку и ведение документооборота на русском. Об этом он заявил на заседании кабинета министров республики.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства счёл неправильным вести документооборот только на русском языке, когда чиновники являются киргизами.

«Доля государственного языка в документообороте должна быть не ниже 50%», — сказал он.

Киргизский язык является государственным в Киргизии, а русский — официальным. Жапаров считает, что киргизский не будет развиваться, если к нему продолжат относиться равнодушно. По его мнению, необходимы условия для того, чтобы все жители страны могли свободно говорить и писать на государственном языке.

Ранее Лайф писал о том, что министру природных ресурсов, экологии и технадзора Киргизии Динаре Кутмановой запретили говорить на русском языке во время заседаний. С таким требованием выступил спикер парламента страны Нурланбек Шакиев.

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