Президент Киргизии Жапаров отчитал чиновников за ведение документов на русском языке

Глава государства счёл неправильным вести документооборот только на русском языке, когда чиновники являются киргизами.
«Доля государственного языка в документообороте должна быть не ниже 50%», — сказал он.
Киргизский язык является государственным в Киргизии, а русский — официальным. Жапаров считает, что киргизский не будет развиваться, если к нему продолжат относиться равнодушно. По его мнению, необходимы условия для того, чтобы все жители страны могли свободно говорить и писать на государственном языке.
Ранее Лайф писал о том, что министру природных ресурсов, экологии и технадзора Киргизии Динаре Кутмановой запретили говорить на русском языке во время заседаний. С таким требованием выступил спикер парламента страны Нурланбек Шакиев.