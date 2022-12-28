Минкульт Украины не продлит для УПЦ аренду храмов Киево-Печерской лавры

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой оставить канонической УПЦ два главных храма — Трапезный и Успенский, в которых священники теперь не смогут проводить богослужения.
«МКИП рекомендовал не продлевать аренду с учетом истечения срока действия договоров и указом президента Украины … О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года “Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”», — говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.
По информации ведомства, соответствующее письмо исполнительного гендиректора Национального заповедника Киево-Печерская лавра Александр Рудник направил наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу.
Как сообщил во вторник украинский министр культуры Александр Ткаченко, создана межведомственная комиссия по изучению вопроса использования имущества Киево-Печерской лавры.
В начале декабря архиепископ раскольнической ПЦУ Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская лавра якобы вошла в состав ПЦУ и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр. Глава минкультуры Украины Ткаченко опроверг эту информацию. В канонической Украинской православной церкви заявили, что раскольники под названием «Киево-Печерская лавра» зарегистрировали «фейк» без монахов.