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20:34 (мск), источник: ТАСС

Лавров: США по дипканалам заявили, что не планируют напрямую воевать с Россией

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. США по дипломатическим каналам заявили о том, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией, а также не планируют направлять на Украину своих военных специалистов в связи с передачей Киеву комплексов ПВО Patriot. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность ее использования, что там (на Украине — прим. ТАСС) будут американские специалисты. Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России, Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию», — сказал Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки Вашингтоном Киеву. Он также отмечал, что «Patriot — это достаточно старая система» и она не работает так, как российская С-300. Тогда же он заявил, что «противоядие» этим комплексам найдется.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский по приглашению лидера США Джо Байдена посетил Вашингтон. К его визиту в США было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи Киеву на общую сумму $1,85 млрд. В него впервые вошла батарея ПВО Patriot, в составе которой — сама пусковая система на грузовом шасси, радар и станция управления.

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