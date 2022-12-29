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Спецоперация на Украине
09:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Клишас назвал антиконституционными предложения изъять имущество уехавших россиян для нужд спецоперации

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал предложение сенатора Сергея Цекова конфисковать имущество покинувших Россию оппозиционеров. Господин Клишас назвал такие идеи антиконституционными.

Источник: РИА "Новости"

«У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо», — написал Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что у всех граждан России, которые покинули страну и критикуют ее из-за рубежа, нужно конфисковать имущество и направить его на нужды участников спецоперации. Кроме господина Цекова похожие идеи вчера высказывал и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он написал, что россияне, уехавшие из страны и желающие ей поражения в конфликте с Украиной, должны считаться «врагами общества». По его мнению, им нужно запретить въезд в Россию навсегда, а также лишить возможности зарабатывать в России.

Точных оценок числа покинувших Россию с начала года нет. В сентябре сообщалось, что с начала 2022 года из России выехали 419 тыс. человек. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2021-го. Forbes писал, что после объявления мобилизации Россию покинуло еще примерно 600−700 тыс. человек. В Кремле эти цифры назвали «какой-то уткой».

Михаил Беляев

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