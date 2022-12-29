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10:57 (мск), источник: Ведомости

Шойгу вновь заявил о завершении частичной мобилизации в России

Министр обороны Сергей Шойгу напомнил о том, что частичная мобилизация в России завершена. Об этом он сообщил на первом заседании парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Вы знаете о том, что мы завершили частичную мобилизацию, мы провели ее, было много сложностей и проблем. Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема — надо решать. За это я хотел бы поблагодарить многих. Мы очень надеемся на то, что у нас будет нормальная, хорошая работа», — сказал он.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября. Путин отмечал, что в результате было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.

Во время расширенного заседания коллегии Минобороны России Путин попросил Минобороны реагировать на критику, даже если она эмоциональна, и внимательно относиться к гражданским инициативам, чтобы решить все существующие проблемы. Президент указал на то, что мобилизация показала, какие проблемы существуют и требуют устранения. В частности, Путин отметил необходимость модернизировать систему военкоматов. 25 ноября глава государства поручил к апрелю 2024 г. сформировать государственный информационный ресурс, необходимый для актуализации данных воинского учета.

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