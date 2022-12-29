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15:13 (мск), источник: © РИА Новости

Путин анонсировал строительство четырех атомных подлодок

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В ближайшее время в России построят еще четыре атомные подводные лодки, заявил президент Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

Глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии принятия в состав ВМФ новых кораблей и спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III».

«Отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре такие подводные лодки. Что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед», — сказал он.

Строящиеся и проектируемые атомные ракетоносцы по многим характеристикам не имеют аналогов в мире, а новые подводные и надводные корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики, оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами, добавил Путин.

«Так, на вооружении “Генералиссимуса Суворова” стоят баллистические ракеты “Булава”, которые ощутимо повышают возможности наших ядерных морских сил», — сказал он.

Еще один проект нового поколения — это малый ракетный корабль «Град». По словам главы государства, корабли этого класса показали высокую эффективность при решении боевых задач в Сирии и во время специальной военной операции на Украине.

Президент подчеркнул, что Россия будет повышать темпы и объемы строительства военных кораблей, оснащать их самыми современными вооружениями, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе и в ходе спецоперации.

«Словом, делать все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в Мировом океане», — заключил Путин.

Сегодня судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передают флоту атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов».

«Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III» — шестой и седьмой ракетоносцы семейства «Борей-А».

Они способны нести по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». «Генералиссимус Суворов» успешно завершил государственные испытания и пополнил состав Тихоокеанского флота. Ходовые испытания «Императора Александра III» запланированы на июнь будущего года.

Малый ракетный корабль «Град» — десятый в серии из 12 кораблей проекта «Буян-М». Он усилит соединение ракетных кораблей Балтийского флота. «Анатолий Шлемов» относится к новому поколению кораблей противоминной обороны, это седьмой тральщик проекта 12700.

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