15:13 (мск), источник: © РИА Новости
Путин анонсировал строительство четырех атомных подлодок
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В ближайшее время в России построят еще четыре атомные подводные лодки, заявил президент Владимир Путин.
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Глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии принятия в состав ВМФ новых кораблей и спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III».
«Отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре такие подводные лодки. Что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед», — сказал он.
Строящиеся и проектируемые атомные ракетоносцы по многим характеристикам не имеют аналогов в мире, а новые подводные и надводные корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики, оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами, добавил Путин.
«Так, на вооружении “Генералиссимуса Суворова” стоят баллистические ракеты “Булава”, которые ощутимо повышают возможности наших ядерных морских сил», — сказал он.
Еще один проект нового поколения — это малый ракетный корабль «Град». По словам главы государства, корабли этого класса показали высокую эффективность при решении боевых задач в Сирии и во время специальной военной операции на Украине.
Президент подчеркнул, что Россия будет повышать темпы и объемы строительства военных кораблей, оснащать их самыми современными вооружениями, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе и в ходе спецоперации.
«Словом, делать все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в Мировом океане», — заключил Путин.
Сегодня судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передают флоту атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов».
«Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III» — шестой и седьмой ракетоносцы семейства «Борей-А».
Они способны нести по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». «Генералиссимус Суворов» успешно завершил государственные испытания и пополнил состав Тихоокеанского флота. Ходовые испытания «Императора Александра III» запланированы на июнь будущего года.
Малый ракетный корабль «Град» — десятый в серии из 12 кораблей проекта «Буян-М». Он усилит соединение ракетных кораблей Балтийского флота. «Анатолий Шлемов» относится к новому поколению кораблей противоминной обороны, это седьмой тральщик проекта 12700.