Как с годами менялся новогодний стол россиян На праздничное меню влияли революция, индустриализация, оттепель и падение железного занавеса
Фоторепортажи
10Горячий и ароматный: подборка фактов о чае
20Толковый словарь СССР
Популярное за сутки
Гарик Сукачев рассказал о жизни Михаила Ефремова в заключении
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Почему ФНС стала срочно проверять сделки с квартирами
15:05 (мск), источник: Газета.Ру

В Китае назвали весомое преимущество российской армии перед ВСУ

РФ побеждает в радиоэлектронной войне на Украине, уничтожая беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем самым ослепляя украинскую артиллерию. Об этом сообщает китайское издание Asia Times.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Издание приводит данные отчета Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), согласно которому, около 90% из нескольких тысяч беспилотных летательных аппаратов, которые украинская армия смогла накопить до начала специальной военной операции, были выведены из строя уже к лету. Это, отмечает автор статьи, вынудило власти Украины запросить дополнительные летательные аппараты у Соединенных Штатов и НАТО.

«Средний срок службы небольшого дрона-квадрокоптера сократился до трех полетов, у моделей с неподвижным крылом — до шести», — говорится в статье.

В публикации отмечается, что российская армия радиоэлектронной борьбы свела на нет разведывательные преимущества ВСУ, благодаря которым украинские войска могли меньшими артиллерийскими силами наносить «весомые удары».

При этом обозреватель подчеркивает, что ведение огня «вслепую» со стороны украинских военнослужащих может серьезно усугубить проблемы Украины с артиллерийскими боеприпасами, что рискует подорвать «стратегическое терпение Вашингтона и НАТО в снабжении Киева».

Кроме того, автор указывает, что российские войска имеют широкий спектр систем радиоэлектронной борьбы. В статье подчеркивается, что на вооружении у Армии России стоят такие комплексы, как «Красуха», «Москва», «Мурманск-БН», «Борисоглебск» и многие другие.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков ответил на вопрос о возникших при частичной мобилизации проблемах
В Саратове заменили слово «бомбоубежище» на «углубленные помещения»
Спецоперация на Украине
Путин назначил прокуроров новых российских регионов
ПВО сбила в Энгельсском районе беспилотник
Российские истребители сбили два самолета и два вертолета ВСУ
Российские силы за сутки уничтожили две украинские гаубицы М777
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта