Издание приводит данные отчета Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), согласно которому, около 90% из нескольких тысяч беспилотных летательных аппаратов, которые украинская армия смогла накопить до начала специальной военной операции, были выведены из строя уже к лету. Это, отмечает автор статьи, вынудило власти Украины запросить дополнительные летательные аппараты у Соединенных Штатов и НАТО.
«Средний срок службы небольшого дрона-квадрокоптера сократился до трех полетов, у моделей с неподвижным крылом — до шести», — говорится в статье.
При этом обозреватель подчеркивает, что ведение огня «вслепую» со стороны украинских военнослужащих может серьезно усугубить проблемы Украины с артиллерийскими боеприпасами, что рискует подорвать «стратегическое терпение Вашингтона и НАТО в снабжении Киева».
Кроме того, автор указывает, что российские войска имеют широкий спектр систем радиоэлектронной борьбы. В статье подчеркивается, что на вооружении у Армии России стоят такие комплексы, как «Красуха», «Москва», «Мурманск-БН», «Борисоглебск» и многие другие.