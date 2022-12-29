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16:00 (мск), источник: Ведомости

Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевской ленты

Президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает георгиевскую ленту к символам воинской славы и вводит штраф до 5 млн руб. за ее публичное осквернение. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Reuters

В соответствии с действующим законодательством за публичное осквернение символов воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 млн до 5 млн руб., физическому — в размере до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом от 2 млн до 5 млн руб. или лишением свободы на срок до пяти лет.

Законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы был внесен в Госдуму в середине апреля. Тогда один из авторов законопроекта, зампред думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко, отметила, что ответственность будет наступать в случае, если «вы публично сожжете георгиевскую ленту».

В первом чтении документ был принят 21 сентября, во втором — 14 декабря и в окончательном — 20 декабря. Позже, 23 декабря, законопроект утвердили в Совете Федерации. Другим автором законопроекта указан секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

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