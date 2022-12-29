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17:00 (мск), источник: Известия

Путин назначил прокуроров новых российских регионов

Президент России Владимир Путин назначил прокуроров новых регионов страны. Соответствующий указ опубликован 29 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Спецоперация на Украине
Источник: Известия

Как следует из документа, на должность прокурора Луганской Народной Республики (ЛНР) назначен Глеб Михайлов, на должность прокурора Донецкой Народной Республики (ДНР) — Андрей Спивак.

На должности прокуроров Запорожской и Херсонской областей президент назначил Кирилла Осипчука и Андрея Петрова соответственно.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Ранее, 22 декабря, Путин внес кандидатуры на должности прокуроров новых регионов России на согласование в Совет Федерации. Они были рассмотрены в тот же день.

5 октября президент РФ подписал федеральный конституционный закон о принятии республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав страны. До этого на этих территориях прошли референдумы по этому вопросу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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