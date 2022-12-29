Глава Чечни Кадыров ответил, планирует ли баллотироваться на пост президента России

«А почему бы и нет? Я гражданин России, я имею право баллотироваться. Другим можно, чеченцам нельзя что ли? Можно нам. Но я этого никогда не буду делать», — сказал Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул, что государство возглавляет «мудрый, дальновидный, сильный, порядочный человек».
«Поэтому мы будем просить у Всевышнего долгих лет нашему президенту, чтобы он долго управлял нашим государством, и мы будем ему помогать, стараться быть верными помощниками, пехотинцами», — продолжил политик.
В сентябре Рамзан Кадыров отметил, что является «долгожителем» среди нынешних глав регионов России и постарается «уйти вовремя».