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19:11 (мск), источник: RT на русском

Глава Чечни Кадыров ответил, планирует ли баллотироваться на пост президента России

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии ответил на вопрос, как он реагирует на сообщения о том, что его называют претендентом на пост президента России.

Источник: РИА "Новости"

«А почему бы и нет? Я гражданин России, я имею право баллотироваться. Другим можно, чеченцам нельзя что ли? Можно нам. Но я этого никогда не буду делать», — сказал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что государство возглавляет «мудрый, дальновидный, сильный, порядочный человек».

«Поэтому мы будем просить у Всевышнего долгих лет нашему президенту, чтобы он долго управлял нашим государством, и мы будем ему помогать, стараться быть верными помощниками, пехотинцами», — продолжил политик.

В сентябре Рамзан Кадыров отметил, что является «долгожителем» среди нынешних глав регионов России и постарается «уйти вовремя».

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Кадыров Рамзан