МИД России прокомментировал возвращение Нетаньяху на пост премьера

«Рассчитываем, что деятельность сформированного лидером партии “Ликуд” кабинета министров пойдёт на благо израильского народа, будет способствовать развитию традиционных партнёрских отношений с Россией, а также укреплению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что Россия открыта к конструктивному сотрудничеству с новым правительством для расширения взаимовыгодного партнёрства между странами и координации усилий в целях улучшения обстановки в ближневосточном регионе и на международной арене.
Лайф писал, что 22 декабря экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту страны Ицхаку Герцогу, что после его консультаций с представителями партий удалось сформировать новый Кабинет министров. Партия Нетаньяху «Ликуд» заняла первое место на досрочных парламентских выборах 1 ноября. А сегодня, 29 декабря, Кнессет (парламент Израиля) высказался за доверие созданному Нетаньяху правительству, он был приведён к присяге. Для Нетаньяху это третье премьерство в политической карьере. Президент РФ Владимир Путин поздравил его со вступлением в должность.