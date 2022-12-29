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29 декабря, источник: Life.ru

МИД России прокомментировал возвращение Нетаньяху на пост премьера

Россия надеется, что новое Правительство Израиля, премьером в котором стал Биньямин Нетаньяху, будет способствовать развитию отношений с Москвой. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Источник: AFP 2022

«Рассчитываем, что деятельность сформированного лидером партии “Ликуд” кабинета министров пойдёт на благо израильского народа, будет способствовать развитию традиционных партнёрских отношений с Россией, а также укреплению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что Россия открыта к конструктивному сотрудничеству с новым правительством для расширения взаимовыгодного партнёрства между странами и координации усилий в целях улучшения обстановки в ближневосточном регионе и на международной арене.

Лайф писал, что 22 декабря экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту страны Ицхаку Герцогу, что после его консультаций с представителями партий удалось сформировать новый Кабинет министров. Партия Нетаньяху «Ликуд» заняла первое место на досрочных парламентских выборах 1 ноября. А сегодня, 29 декабря, Кнессет (парламент Израиля) высказался за доверие созданному Нетаньяху правительству, он был приведён к присяге. Для Нетаньяху это третье премьерство в политической карьере. Президент РФ Владимир Путин поздравил его со вступлением в должность.

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