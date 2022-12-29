Молдавия заявила о прекращении отношений с руководством России

Политик отметила, что в ходе своей избирательной кампании правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» поддерживала развитие отношений с Россией, однако позиция страны изменилась из-за конфликта на Украине. «Сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены», — сказала Санду.
Она подчеркнула, что приоритетом внешней политики Молдавии является евроинтеграция. «Не знаю, каковы планы у правительства, я лично считаю, что Молдавия должна стать членом Евросоюза до конца этого десятилетия», — указала президент республики.
Ранее Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Она заявила, что республика борется с гибридной войной.