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29 декабря, источник: Lenta.Ru

Молдавия заявила о прекращении отношений с руководством России

Президент Молдавии Майя Санду заявила о полном прекращении сотрудничества властей страны с руководством России. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Молдова-1».

Источник: Reuters

Политик отметила, что в ходе своей избирательной кампании правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» поддерживала развитие отношений с Россией, однако позиция страны изменилась из-за конфликта на Украине. «Сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены», — сказала Санду.

Она подчеркнула, что приоритетом внешней политики Молдавии является евроинтеграция. «Не знаю, каковы планы у правительства, я лично считаю, что Молдавия должна стать членом Евросоюза до конца этого десятилетия», — указала президент республики.

Ранее Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Она заявила, что республика борется с гибридной войной.

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