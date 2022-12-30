В Аризоне нашли креветок, которые жили на Земле 550 млн лет Их место обитания — гора Волна
Фоторепортажи
20Толковый словарь СССР
10Горячий и ароматный: подборка фактов о чае
Популярное за сутки
Гарик Сукачев рассказал о жизни Михаила Ефремова в заключении
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Почему ФНС стала срочно проверять сделки с квартирами
Главное
Спецоперация на Украине
01:19 (мск), источник: ТАСС

Минобороны Греции призвало НАТО обратить внимание на военные угрозы Турции

АФИНЫ, 30 декабря. /ТАСС/. Поведение Турции, угрожающей войной Греции из-за ее законного права на расширение своих территориальных вод до 12 морских миль, не подобает стране — союзнику по НАТО, в альянсе должна появиться озабоченность такими угрозами со стороны Турции. Так прокомментировал в четверг вечером министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара не допустит расширения Грецией границы территориальных вод в Эгейском море.

Источник: AP 2022

«Это заявление о casus belli (формальный повод для объявления войны — прим. ТАСС), которое относится к возможности Греции осуществлять законное право, больше свидетельствует о провокационном ревизионизме, чем о поведении союзника в рамках Североатлантического альянса. Поэтому это должно озаботить многих», — сказал министр.

«Как я уже говорил ранее, Греция не угрожает, но она также не любит, когда ей угрожают, — продолжил Панайотопулос. — Правительство управляет страной и действует, исходя из национальных интересов и на основе правил, регулирующих мирное сосуществование между государствами, т. е. международного права».

В четверг новый официальный представитель МИД Греции Йоргос Арнаутис, комментируя по просьбе журналистов последние заявления официальных лиц Турции, заявил, что Греция не приемлет угрозы применения силы со стороны Турции в Эгейском море и противопоставляет им общепризнанные правила, основанные на международном праве и международном морском праве.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что Анкара не допустит расширения Грецией границы территориальных вод в Эгейском море. Он комментировал появившиеся в последнее время в греческих СМИ сообщения о планах Афин расширить границу территориальных вод у острова Крит до 12 морских миль.

Чавушоглу подчеркивал, что Анкара не допустит расширения Грецией территориальных вод в Эгейском море «даже на одну милю, а не то, что на 12 миль». «Решение нашего парламента по этому вопросу, принятое в 1995 году, все еще в силе», — сказал Чавушоглу.

Турецкие угрозы

Парламент Турции в 1995 году принял решение, согласно которому будет квалифицировать расширение Грецией существующих границ в бассейне Эгейского моря в качестве casus belli. Чавушоглу напомнил также, что Турция трижды направляла обращения в ООН в связи с нарушением Грецией статуса островов в Эгейском море, которые, как утверждают в Анкаре, имеют статус демилитаризованных.

В сентябре этого года министр иностранных дел Греции Никос Дендиас напомнил об утверждениях турецкой стороны, что острова в Эгейском море оккупированы греками, и турки могут внезапно прийти ночью и вторгнуться на эти острова. По словам Дендиаса, напротив греческих островов в Эгейском море с турецкой стороны дислоцированы самый большой в Европе десантный флот и целая турецкая армия. Министр подчеркнул, что Греция имеет достаточно сил, чтобы защитить свою территориальную целостность от турецких угроз. МИД Греции заявил в декабре, что Греция отвергает односторонние требования Турции о демилитаризации греческих островов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрий Стоянов: здесь меня прекрасно обманули. Как у Пушкина: меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад
Они курили, изучали естественные науки, жили в коммунах и вступали в сексуальные отношения вне брака
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТО