16:37 (мск), источник: Lenta.Ru
Президент Эстонии заявил о «проблемах поважнее» сноса советских памятников
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что в стране есть «проблемы поважнее» сноса советских памятников. Его слова передает ERR.
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«Я хочу сказать одно: не стоит тратить столько энергии на отдельные элементы подобных памятников. Мне кажется, у нас есть проблемы поважнее», — сказал он. При этом Карис отметил, что присутствуют «символы», которые надо было убрать.
В пример президент привел памятник-танк Т-34. Он подчеркнул, что остается ряд монументов, имеющих художественную ценность. По словам политика, нужно обсуждать, что с ними делать.
Ранее замминистра обороны России Дмитрий Булгаков заявил, что Москва будет восстанавливать военные памятники, демонтированные в сопредельных государствах. Первым мемориалом, восстановленным в рамках указанного решения, стал памятник танку Т-34 в Ивангороде, аналогичный был снесен в городе Нарве несмотря на несогласие граждан Эстонии.
24 ноября стало известно о планах эстонских властей снести или заменить 244 советских монумента. Как сообщалось, уже убрано 56 памятников, а 74 мемориала рабочая группа оценила как нейтральные. Кроме того, четыре сооружения требуют отдельного внимания, отметили специалисты.