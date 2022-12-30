Олланд согласился с заявлением Меркель о Минских соглашениях

Как указал политик, бывший канцлер Германии Ангела Меркель «была права» насчет данных договоренностей.
«С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена», — сказал Олланд, занимавший пост главы французского государства с 2012 по 2017 годы.
По его словам, в том, что Киев «получил такую возможность» — это «заслуга» Минских соглашений.
Олланд также отметил, что для Украины не была благоприятной геополитическая ситуация после 2014 года, а Западу была необходима передышка.
Ранее Меркель заявила, что Минские соглашения подписывались, чтобы дать Украине время, помочь ей стать сильнее перед возможным конфликтом.
До этого бывший украинский президент Петр Порошенко назвал Минские соглашения «очень талантливо написанным документом». Он заявил, что ему «нужны были эти соглашения», чтобы «получить как минимум 4,5 года» на то, чтобы «сформировать украинские вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших ВС в Восточной Европе».