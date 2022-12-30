Президент дал перечень поручений по итогам встречи с инвалидами

Ранее в Донецке первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил предприятие по выпуску ортопедической продукции и протезов — Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр.
Он осмотрел производство, увидел его возможности, пообщался с коллективом, выяснил проблемы и потребности. Результатом встречи стало поручение разработки в кратчайшие сроки программы развития предприятия и создания целого кластера по производству протезов с учетом новейших высокотехнологичных разработок, в том числе — бионических.
«Сергей Кириенко — первый заместитель руководителя администрации президента — приехал в центр. Осмотрел производство, поговорил с людьми. В результате его поездки будет поручение срочно разработать программу развития центра и создать целый кластер по производству протезов, где будут учтены новые технологии. Там будут производить и бионические протезы. Я отдельно скажу, что центр в таком небезопасном месте, что поехать туда самому — поступок мужественный», — отметила писатель и журналист Марина Ахмедова.