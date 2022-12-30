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22:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент дал перечень поручений по итогам встречи с инвалидами

Президент России Владимир Путин дал перечень поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций. Среди них правительству Российской Федерации совместно с правительством Донецкой Народной Республики создать в Донецкой Народной Республике центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий.

Источник: Reuters

Ранее в Донецке первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил предприятие по выпуску ортопедической продукции и протезов — Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр.

Он осмотрел производство, увидел его возможности, пообщался с коллективом, выяснил проблемы и потребности. Результатом встречи стало поручение разработки в кратчайшие сроки программы развития предприятия и создания целого кластера по производству протезов с учетом новейших высокотехнологичных разработок, в том числе — бионических.

«Сергей Кириенко — первый заместитель руководителя администрации президента — приехал в центр. Осмотрел производство, поговорил с людьми. В результате его поездки будет поручение срочно разработать программу развития центра и создать целый кластер по производству протезов, где будут учтены новые технологии. Там будут производить и бионические протезы. Я отдельно скажу, что центр в таком небезопасном месте, что поехать туда самому — поступок мужественный», — отметила писатель и журналист Марина Ахмедова.

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