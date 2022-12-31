Отложенная жизнь: почему люди затягивают выполнение дел Можно ли противостоять прокрастинации и чем она отличается от обычной лени
Фоторепортажи
20Толковый словарь СССР
13Лучшие снимки уходящего года
Популярное за сутки
Полиция проверяет Парфенова из-за сокрытия второго гражданства
СМИ: налог со вкладов впервые начислят по итогам 2023 года
Кличко сообщил об атаке беспилотников на Киев
Главное
Спецоперация на Украине
07:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Вучич заявил, что Сербия не собирается менять свою позицию по санкциям против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не изменит свою позицию по санкциям против России без угрозы жизненным интересам Сербии. По его словам, он не знает, будет ли Сербия вводить санкции против России.

Источник: Reuters

«Насколько мы сможем защищать эту позицию — увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам этой страны, но в любом случае, легко мы от этой позиции не отречемся», — сказал Александр Вучич в интервью телеканалу Prva (перевод по ТАСС).

«Станем ли — не знаю, но мое “не знаю” весит больше, чем у других “да”. По санкциям я не обещаю ничего, но и мое необещание значит намного больше, чем обещания многих», — дополнил он.

Власти Германии призывали Сербию определиться между курсом на вступление в ЕС и партнерскими отношениями с Россией. По информации Die Welt, в ФРГ были «удивлены и разочарованы» подписанием соглашения о сотрудничестве между Сербией и Россией. В декабре Александр Вучич говорил, что Сербия не присоединится к санкциям против России, пока ее собственные интересы не окажутся под угрозой.

Олеся Павленко

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "В*****": Юзенчук назвал СВО запрещенным словом
Бурибаев: «Странно писать о шмотках Кардашьян, когда штурмуют Киев»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
санкции