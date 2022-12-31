Вучич заявил, что Сербия не собирается менять свою позицию по санкциям против России

«Насколько мы сможем защищать эту позицию — увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам этой страны, но в любом случае, легко мы от этой позиции не отречемся», — сказал Александр Вучич в интервью телеканалу Prva (перевод по ТАСС).
«Станем ли — не знаю, но мое “не знаю” весит больше, чем у других “да”. По санкциям я не обещаю ничего, но и мое необещание значит намного больше, чем обещания многих», — дополнил он.
Власти Германии призывали Сербию определиться между курсом на вступление в ЕС и партнерскими отношениями с Россией. По информации Die Welt, в ФРГ были «удивлены и разочарованы» подписанием соглашения о сотрудничестве между Сербией и Россией. В декабре Александр Вучич говорил, что Сербия не присоединится к санкциям против России, пока ее собственные интересы не окажутся под угрозой.