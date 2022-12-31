Медведев: цель СВО — положить конец нацистскому режиму в Киеве, и она будет достигнута

«Для нашей страны и для каждого из нас он [2022 год] стал исключительно важным, драматичным и переломным. Мы больше не могли смотреть на то, как киевский режим подвергает людей на Донбассе геноциду, обстрелам, блокаде, взращивает на Украине ненависть к России, вообще ко всему русскому», — сказал политик.
«Специальная военная операция продолжается почти год. Она помогает не только отстоять право людей на родной язык, традиции, культуру. Ее цель — положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве, и эта цель будет обязательно достигнута», — заявил он.
Медведев напомнил, что лозунг «Своих не бросаем» стал девизом 2022 года. По его словам, Россия распахнула двери родного дома для братьев и сестер из новых территорий и открыла им свое сердце.
Политик также отметил, что в последние часы и минуты уходящего года российские солдаты, офицеры, добровольцы продолжают героически защищать Родину, многие при этом находятся в бою. «Наши мысли сейчас с каждым из них, с теми, кто свято верен своему долгу, твердо идет избранным путем, сражается с темными силами киевских нацистов. Низкий поклон героям современной, великой России, за их мужество, самоотверженность и стойкость, за готовность к самопожертвованию во имя Отечества», — заключил он, подчеркнув, что все сограждане по-настоящему гордятся ими.
По его словам, враги России и в 2023 году будут пытаться сломить ее, но у них не получится. «Наступающий год тоже не будет легким. Враги России будут и дальше пытаться сломить ее, подчинить своей воле, но у них ничего не получится», — заверил он. По словам Медведева, мы стали сильнее, потому что «мы вместе, за нами правда, а в правде победа». «Победа, которая обязательно будет за нами», — подчеркнул он.
Политик заверил, что власти РФ приложат все усилия, чтобы жизнь россиян, в том числе на новых территориях, была благополучной и безопасной. «Будем делать все, чтобы жизнь миллионов граждан нашей страны и ее новых территорий была благополучной и безопасной, всегда будем стоять на защите прав и свобод наших людей, их языка и культуры, веры и надежд, на защите настоящего и будущего нашей родной земли», — заверил он.
Обращаясь к россиянам, Медведев пожелал им крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго в 2023 году. «Пусть все будет хорошо! С Новым годом!» — сказал он.