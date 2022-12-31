Путин в штабе ЮВО вручил Суровикину орден Святого Георгия третьей степени

Награда присуждена Суровикину за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. «Служу России!» — отрапортовал генерал, получив орден.
Глава государства также наградил орденом Святого Георгия четвертой степени генерал-полковника, Героя РФ Михаила Теплинского, орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени с мечами — генерал-лейтенанта, Героя РФ Геннадия Анашкина, орденом Александра Невского — гвардии генерал-майора Александра Корнева.
Орден Святого Георгия — высшая военная награда Российской Федерации. Она ведет свою историю с XVIII века, когда императрицей Екатериной II был учрежден военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия.
Орден был восстановлен в современной России и имеет четыре степени, самая высокая — первая. Им награждаются военнослужащие из числа старших и высших офицеров за проведение боевых операций по защите Отечества, а также за миротворческие операции на территории других государств. Орденом IV степени могут отмечаться также младшие офицеры, проявившие личную отвагу и высокое воинское мастерство в бою.