Главные события 2022 года в фотографиях Самые важные события в России и мире в уходящем году
Фоторепортажи
10Горячий и ароматный: подборка фактов о чае
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
Популярное за сутки
Бывший главный раввин Москвы призвал евреев покинуть Россию
Илон Маск стал первым человеком в мире, потерявшим $200 млрд
Умер папа римский на покое Бенедикт XVI
17:52 (мск), источник: ТАСС

Путин в штабе ЮВО вручил Суровикину орден Святого Георгия третьей степени

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу в штабе Южного военного округа (ЮВО) вручил командующему группировкой войск в зоне специальной военной операции Герою РФ Сергею Суровикину орден Святого Георгия третьей степени. Президент наградил орденами и других генералов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Награда присуждена Суровикину за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. «Служу России!» — отрапортовал генерал, получив орден.

Глава государства также наградил орденом Святого Георгия четвертой степени генерал-полковника, Героя РФ Михаила Теплинского, орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени с мечами — генерал-лейтенанта, Героя РФ Геннадия Анашкина, орденом Александра Невского — гвардии генерал-майора Александра Корнева.

Орден Святого Георгия — высшая военная награда Российской Федерации. Она ведет свою историю с XVIII века, когда императрицей Екатериной II был учрежден военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия.

Орден был восстановлен в современной России и имеет четыре степени, самая высокая — первая. Им награждаются военнослужащие из числа старших и высших офицеров за проведение боевых операций по защите Отечества, а также за миротворческие операции на территории других государств. Орденом IV степени могут отмечаться также младшие офицеры, проявившие личную отвагу и высокое воинское мастерство в бою.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кого мы потеряли в 2022 году
Такая сетка была обнаружена в одной из тетрадей Леонардо да Винчи. Позже их нашли на всех континентах
Спецоперация на Украине
Российские истребители сбили украинские Ми-8 и беспилотники ВСУ
Из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих
Россия взяла под контроль Дорожнянку в Запорожской области
В ЛНР ликвидировали агента СБУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир