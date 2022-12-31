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21:21 (мск), источник: © РИА Новости

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

СЕУЛ, 31 дек — РИА Новости. КНДР в воскресенье по сеульскому времени запустила первую в 2023 году баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты.

Ранее в субботу КНДР пустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто. Они пролетели примерно 350 километров с максимальной высотой в 100 километров.

До этого 18 декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника. 23 декабря Пхеньян вновь пустил две баллистические ракеты, предположительно, с твердотопливным двигателем, а 26 декабря пять дронов КНДР проникли на территорию Южной Кореи. Также в КНДР с 26 декабря проходит 6-ой пленум ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва.

Как отмечает агентство Рёнхап, пуски ракет могут быть реакцией Пхеньяна на испытание Южной Кореей 30 декабря твердотопливного ракета-носителя.

Всего КНДР в 2022 году было запущено около 70 ракет.

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