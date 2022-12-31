КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты.
Ранее в субботу КНДР пустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто. Они пролетели примерно 350 километров с максимальной высотой в 100 километров.
До этого 18 декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника. 23 декабря Пхеньян вновь пустил две баллистические ракеты, предположительно, с твердотопливным двигателем, а 26 декабря пять дронов КНДР проникли на территорию Южной Кореи. Также в КНДР с 26 декабря проходит 6-ой пленум ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва.
Как отмечает агентство Рёнхап, пуски ракет могут быть реакцией Пхеньяна на испытание Южной Кореей 30 декабря твердотопливного ракета-носителя.
Всего КНДР в 2022 году было запущено около 70 ракет.