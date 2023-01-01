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01:01 (мск), источник: RT на русском

Пашинян: современная армия нужна Армении не для войны, а для мира

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что современная армия нужна государству не для войны, а для мира.

Источник: AP 2022

По его словам, начатые в армии «глубокие и комплексные реформы» имеют ключевое значение.

При этом он отметил, что параллельно должно происходить удвоение размера зарплаты военнослужащих, действовать система социальных гарантий для них и членов их семей.

«Такая армия нужна нам не для войны, а для мира, для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности», — передаёт слова Пашиняна РИА Новости.

Ранее в МИД сообщили, что Россия призывает Азербайджан и Армению соблюдать положения трёхстороннего заявления лидеров от 9 ноября 2020 года по ситуации в Нагорном Карабахе.

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