16:50 (мск), источник: © РИА Новости
Сеул пригрозил Ким Чен Ыну падением режима
СЕУЛ, 1 янв — РИА Новости. Минобороны Южной Кореи заявило, что любая попытка КНДР применить ядерное оружие приведет к «падению режима», передает агентство Рёнхап.
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«Мы серьезно предупреждаем, что, если Северная Корея предпримет попытку применения ядерного оружия, это приведет к падению режима Ким Чен Ына», — говорится сообщении министерства.
Ведомство обвинило Пхеньян в «готовности даже начать войну» и настоятельно призвало КНДР немедленно прекратить ядерные разработки и вернуться на путь денуклеаризации, назвав это «единственным способом» улучшить условия жизни северокорейского народа.
Южная Корея также пообещала «жестко отвечать» на ядерную и ракетную угрозы со стороны соседей с помощью «кардинального» укрепления своей «трехосевой» системы обороны. Она состоит из систем упреждающего удара Kill Chain, противоракетной обороны KAMD, а также системы «массированного наказания и возмездия» (KMPR). Последняя подразумевает ответ массовым пуском ракет в случае атаки со стороны КНДР.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва призвал усилить ядерные силы страны и увеличить массовое производство ядерных боеголовок. Кроме того, он заявил о необходимости создания новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар, а также быстрого завершения проекта разведывательного спутника и ракета-носителя для него.
Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда «южнокорейские марионетки», очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР «в геометрической прогрессии», и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.