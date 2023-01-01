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21:45 (мск), источник: ТАСС

Блинкен обсудил с новым главой МИД КНР поддержание открытых каналов связи

Госсекретарь США провел телефонный разговор с Цинь Ганом.

Источник: AP 2022

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в телефонном разговоре с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом обсудил вопрос поддержания открытых каналов связи между двумя странами. Соответствующее сообщение глава американской дипломатии опубликовал в Twitter.

«Мы обсудили отношения между США и КНР, а также поддержание открытых каналов связи», — отметил Блинкен по итогам переговоров.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей решил назначить посла в США Цинь Гана на должность главы МИД КНР. Прежний руководитель внешнеполитического ведомства Ван И перестал занимать свой пост, он был министром иностранных дел КНР с 2013 года.

Новый министр заявил, что намерен упорно бороться за мир и развитие на всей планете. Глава внешнеполитического ведомства пообещал приложить все усилия для формирования «мирового сообщества, объединенного единой судьбой».

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