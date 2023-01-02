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06:53 (мск), источник: ТАСС

Пушков обвинил западные страны в наплыве беженцев в Европу

По словам главы Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ, это происходит «с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом».

Источник: Reuters

ТАСС, 2 января. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в воскресенье заявил, что наплывы мигрантов в Европе происходят из-за спровоцированных Западом конфликтов.

«Все новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом: Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан, Украина…» — написал политик в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, Франция уже «сдалась под этим напором», а Великобритании справиться с проблемой не поможет даже выход из ЕС и отказ от квот на мигрантов.

Ранее телеканал Sky News сообщил со ссылкой на правительственные данные, что по итогам 2022 года в Великобританию перебрались через Ла-Манш около 45,7 тыс. нелегальных мигрантов. Этот показатель вырос на 60% по сравнению с 2021 годом.

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