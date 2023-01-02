Главные события 2022 года в фотографиях Самые важные события в России и мире в уходящем году
Фоторепортажи
10Пожар в ТЦ «Мега Химки»
10Двойной слой меха и сообразительность
Популярное за сутки
Минобороны сообщило об ударе по производству дронов на Украине
Группа «Вагнер» взяла много пленных на Украине, заявил Пригожин
Что ждет россиян в январе 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
09:42 (мск), источник: РБК

В Совфеде предложили альтернативные источники для газификации регионов

Использование альтернативных источников в виде сжиженных углеводородных газов или сжиженного природного газа позволит эффективнее снабжать население, считает глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов.

Источник: Reuters

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил использовать, помимо природного, альтернативные виды газа для газификации отдаленных регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию законопроекта, разработанного сенатором.

По словам Кутепова, в труднодоступных районах, где нет газораспределительных сетей или они не развиты, «газификация с использованием природного газа экономически нецелесообразна».

Он считает, что для этих целей можно использовать альтернативные источники энергии в виде сжиженных углеводородных газов, сжиженного природного газа, компримированного природного газа.

Это позволит эффективнее снабжать население и предприятия газом и сэкономить федеральный и местные бюджеты, полагает глава комитета.

В пояснительной записке к документу говорится, что производство сжиженного углеводородного газа в России составляет около 16 млн т, при этом для нужд населения используется только 3−4%.

В феврале 2022 года президент Владимир Путин поручил правительству и главам регионов изучить внедрение альтернативных источников энергии в ряде субъектов вместо природного газа, который транспортируется с помощью Единой системы газоснабжения. Он также поручил определить регионы, где природный газ «не может быть основным источником энергии».

Итоги-2022
События, утраты, научные открытия

Газификацией российских регионов занимается ООО «Газпром газификация». Согласно программе на 2021−2025 годы, в 72 субъектах должны быть построены более 24 тыс. км новых газопроводов, что позволит обеспечить газом более 500 тыс. домовладений и квартир. Компания оценивает стоимость программы газификации в 526 млрд руб.

По словам вице-премьера Александра Новака, уровень газификации России в 2021 году составил 72%, а исполнение программы позволит повысить его до 75%. В июле он назвал целевым показателем доведение уровня газификации к 2030 году до 83%. Осенью 2021-го глава «Газпрома» Алексей Миллер обещал, что к тому моменту удастся обеспечить газификацию всей страны.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кремль отреагировал на падение ракеты в Белоруссии
Глава МИД Украины потребовал «закрыть Россию на замок»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Совет Федерации