Володин счел 2023 год определяющим для России и мира на десятилетия

По его мнению, в этом году будут видны результаты процессов, запущенных в 2022-м. В прошедшем году, пишет Володин, произошли исторические события: россияне «смогли противостоять вызовам и санкциям, с которыми столкнулась наша страна», также «приняты судьбоносные решения президентом для обеспечения безопасности и защиты суверенитета России», отметил спикер Госдумы.
«Наступивший год — на основе единения наших граждан — должен стать годом развития, годом общей Победы», — считает Володин. Он призвал всех работать эффективнее, чтобы «это стало возможным как можно быстрее».
В своем новогоднем обращении президент России Владимир Путин назвал 2022-й годом «трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества». «Это был год поистине поворотных, судьбоносных событий. Они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости», — сказал президент.
Министр обороны России Сергей Шойгу также заявил, что «в уходящем году всем нам выпали серьезные испытания, изменившие привычный ход времени». «Наша победа, как и Новый год, неотвратима», — заключил он в новогоднем обращении.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что 2023 год «не будет легким», поскольку «враги России будут и дальше пытаться сломить ее». Но «у них ничего не получится», и победа «обязательно будет за нами».