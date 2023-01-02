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14:02 (мск), источник: Газета.Ру

Yonhap: Северная Корея может иметь до 60 ядерных боеголовок

У КНДР в запасе может быть до 60 ядерных боеголовок. Об этом информирует агентство Yonhap, ссылаясь на данные зарубежных экспертов.

Источник: Reuters

«Иностранные эксперты оценивают, что Северная Корея имеет от 15 до 60 ядерных боеголовок», — сказано в материале.

По информации агентства, американский журнал Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) сообщил о наличии у КНДР 20−30 ядерных боеголовок, пригодных для ракет средней дальности. Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в июне 2022 года писал, что Северная Корея имеет 20 ядерных боеголовок, но также у страны есть материалы, а именно уран-235 и плутоний-239, для производства еще 45−55 штук.

Японские эксперты из исследовательского института Research Center for Nuclear Weapons Abolition (RECNA) в докладе о ядерных материалах в мире на 2022 год заявляли, что КНДР по состоянию на июнь обладает 40 боеголовками. В свою очередь, американский Институт национальных стратегических исследований (INSS) при Институте национальной обороны США писал, что на ноябрь 2020 года у Пхеньяна имелось в наличии 15−60 ядерных зарядов.

Ранее Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что глава КНДР Ким Чен Ын призвал наладить массовое производство тактического ядерного оружия. По информации агентства, северокорейский лидер призвал нарастить количество боеголовок.

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