В Германии рассказали о продолжающихся контактах с Россией

«Нет такой ситуации, будто не происходит диалога и контактов с Россией», — заявила представитель кабмина.
Она также напомнила, что канцлер Германии Олаф Шольц и другие лидеры стран Евросоюза напрямую общаются с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, контакты происходят не только на уровнях разговоров лидеров стран. «Так что молчания нет», — заверила Хофман.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что не исключает возможности переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу Украины, если тот «проявит интерес» к завершению конфликта.