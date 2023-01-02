Слуцкий: на статус Украины как государства никто не претендует

«Украина, хоть и саморазрушающееся, но все ещё государство, и никто на этот статус не посягает», — подчеркнул Слуцкий, поясняя, что целью российской спецоперации является «защита наших граждан от агрессии киевского неонацистского режима, а не уничтожение Украины».
По его словам, именно из-за своих западных партнеров Украина утрачивает суверенитет и независимость, «когда с потрохами продается Западу и позволяет превратить страну в антироссийский полигон».
«Лозунги “свободы и демократии”, которыми киевский режим прикрывает свою неонацистскую сущность, ему не помогут, он обречен», — резюмировал депутат.
Ранее Столтенберг призвал государства Запада оказать долгосрочную поддержку Украине из-за продолжающихся боевых действий. По его словам, начатая в России в сентябре прошлого года частичная мобилизация демонстрирует, что российское руководство не намерено прекращать конфликт на Украине.