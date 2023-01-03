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05:43 (мск), источник: © РИА Новости

Евросоюз призвал КНДР к полной и необратимой денуклеаризации

БРЮССЕЛЬ, 3 янв — РИА Новости. Евросоюз призывает Северную Корею идти по пути полной и необратимой денуклеаризации, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

Источник: Reuters

«ЕС призывает КНДР предпринять заслуживающие доверия шаги в направлении полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации», — сообщается в заявлении.

В этом заявлении ЕС также призывал КНДР прекратить увеличивать военную напряженность за счёт запуска ракет и беспилотников.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на шестом пленуме Трудовой партии Кореи восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него.

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