14:01 (мск), источник: ТАСС
В Думе заявили об отсутствии на рассмотрении инициатив по сокращению новогодних выходных
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Сокращение новогодних праздников до трех дней должно обсуждаться на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений перед тем, как инициативу рассмотрит профильный комитет Думы, на данный момент такого законопроекта нет. Об этом во вторник заявил ТАСС глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).