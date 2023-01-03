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14:01 (мск), источник: ТАСС

В Думе заявили об отсутствии на рассмотрении инициатив по сокращению новогодних выходных

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Сокращение новогодних праздников до трех дней должно обсуждаться на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений перед тем, как инициативу рассмотрит профильный комитет Думы, на данный момент такого законопроекта нет. Об этом во вторник заявил ТАСС глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Источник: Reuters

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов заявил, что выходные дни необходимо распределять равномерно, новогодние праздники стоит сократить, чтобы у людей были не недели отдыха, а по три активных дня.

«Если такая инициатива появится, перед тем как рассматривать ее в комитете, обязательной является процедура рассылки, в том числе в трехстороннюю комиссию. Любые социально-трудовые отношения у нас рассматриваются на трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, объединения работодателей и правительства. Но пока такой инициативы нет», — сказал он.

Нилов напомнил, что ранее основатель ЛДПР Владимир Жириновский уже вносил на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагалось сделать обязательным выходные дни с 1 по 3 января, а «все остальные — сделать оплачиваемые дополнительным отпуском, чтобы россияне сами принимали решение». «То есть Максим Иванов сказал то, что Жириновский сформулировал несколько лет назад, внес в качестве законопроекта, но Государственная дума это не поддержала», — отметил Нилов.

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