Отложенная жизнь: почему люди затягивают выполнение дел Можно ли противостоять прокрастинации и чем она отличается от обычной лени
Фоторепортажи
10Горячий и ароматный: подборка фактов о чае
13Лучшие снимки уходящего года
Популярное за сутки
Минобороны РФ: при ударе ВСУ по Макеевке погибли 63 военных
Юрист предупредил о новых правилах доставки пенсий
Водителям напомнили о новых дорожных знаках
Главное
Спецоперация на Украине
15:29 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Сербии: десятая страна отозвала признание независимости Косово

Еще одна страна отозвала признание независимости Косово, заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. В общей сложности таких стран 10. Их список сербские власти не раскрывают, передает местная газета «Вечерние новости».

Источник: РИА "Новости"

По словам министра, Сербия «активизирует дипломатические действия относительно признания фейкового государства». Дачич пояснил, что список стран не раскрывают, чтобы не подвергать их давлению со стороны Приштины и ее союзников.

«В рамках Вашингтонских соглашений мы взяли на себя обязательство прекратить инициативу по признанию (Косово.— “Ъ”) и хотели показать, что придерживаемся этого, а Приштина нет. Разница в отношении к взятым на себя обязательствам существенна, и каждый, кто выступает посредником, прекрасно знает, кто серьезный партнер, а кто лжец», — считает он.

Обострение началось на севере Косово в декабре, когда около 350 косовских полицейских вторглись на север республики, населенный сербами. 10 декабря после задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича сербы вышли на акции протеста. Сербия перевела вооруженные силы в режим боевой готовности, но 29 декабря этот режим отменили. МИД России утверждает, что Косово берет курс на эскалацию при поддержке Европы и США.

Лаура Кеффер

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно, что исчезнет с полок магазинов
Бросил семью и сбежал от мобилизации в США
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта