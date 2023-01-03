Минкультуры Киргизии официально запретило артистам петь под фонограмму

Согласно тексту документа, использование фонограммы запрещается во всех государственных культурно-просветительских учреждениях, а также на массовых мероприятиях, уточняет Sputnik Кыргызстан.
Приказ главы министерства вступил в силу 1 января. Максутов взял на личный контроль исполнение распоряжения. К слову, ответственность за соблюдение новых правил работы музыкантов лежит на руководителях площадок.
О намерениях ведомства наложить запрет на использование фонограммы стало известно еще в 2020 году. В 2021-м Минкультуры Киргизии обязало певцов отмечать на афишах и билетах, будет ли на концертах живой звук. В ведомстве призывали не обманывать слушателей и зрителей, говоря, что «культура начинается с честности».