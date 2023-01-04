Как с годами менялся новогодний стол россиян На праздничное меню влияли революция, индустриализация, оттепель и падение железного занавеса
Фоторепортажи
56Главные события 2022 года в фотографиях
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
Популярное за сутки
МИД Сербии: признание независимости Косово отозвала 10-я страна
ООН прокомментировала гибель российских военных в Макеевке
Чемпионка мира Александра Костенюк отказалась играть за Россию
Главное
Спецоперация на Украине
08:46 (мск), источник: ТАСС

МВД подготовило закон, исключающий фиктивные браки мигрантов в России

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. МВД России подготовило проект закона, который направлен на исключение для иностранцев возможности через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства легализовать свой статус в стране. Об этом ТАСС сообщила в среду официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Источник: Агентство «Москва»

«В настоящее время МВД России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ», — сказала она.

Волк отметила, что в настоящее время по данному законопроекту проводится процедура межведомственного согласования. За 11 месяцев прошлого года «территориальными органами МВД России принято около 400 решений об аннулировании ранее выданных иностранным гражданам разрешительных документов для проживания в РФ в связи с признанием недействительным в судебном порядке брака, заключенного данными лицами с гражданами РФ», отметила она.

Действующий закон «О гражданстве РФ» предусматривает, что иностранные граждане и лица без гражданства могут претендовать на упрощенный прием в гражданство РФ, если состоят в браке с гражданином России не менее трех лет, а также без соблюдения такого срока при наличии в семье общего ребенка.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кого мы потеряли в 2022 году
Такая сетка была обнаружена в одной из тетрадей Леонардо да Винчи. Позже их нашли на всех континентах
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта