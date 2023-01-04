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09:57 (мск), источник: © РИА Новости

Эрдоган вновь планирует предложить Путину посредничество по Украине

АНКАРА, 4 янв — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе запланированных на среду телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским намерен вновь предложить посредничество Анкары по переговорному процессу, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

Источник: © РИА Новости

Разговор президентов РФ и Турции запланирован на 4 января, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее представитель главы Турции заявил, что Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным и Зеленским в среду.

«В наступившем году президент Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса для достижения прекращения огня. Имея возможность вести переговоры с двумя сторонами, президент Турции намерен и дальше предлагать свое посредничество. В этой связи сегодняшние телефонные переговоры не станут исключением», — сообщил собеседник агентства.

В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры. Ранее в Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями с Запада в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.

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