Эрдоган вновь планирует предложить Путину посредничество по Украине

Разговор президентов РФ и Турции запланирован на 4 января, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее представитель главы Турции заявил, что Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным и Зеленским в среду.
«В наступившем году президент Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса для достижения прекращения огня. Имея возможность вести переговоры с двумя сторонами, президент Турции намерен и дальше предлагать свое посредничество. В этой связи сегодняшние телефонные переговоры не станут исключением», — сообщил собеседник агентства.
В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры. Ранее в Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями с Запада в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.