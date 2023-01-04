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14:14 (мск), источник: Lenta.Ru

В Эстонии снесут еще два советских памятника

Власти Эстонии могут снести еще два советских памятника в Нарве, пишет газета «Северное побережье» со ссылкой на сообщение Государственной канцелярии страны.

Источник: РИА "Новости"

Ведомство ждет от властей Нарвы согласия на демонтаж двух объектов. Первый — мемориальная доска с именами погибших в 1941—1945 годах жителей Принаровья — расположен в парке Выйду. Кроме того, Государственная канцелярия настаивает на сносе могильного памятника в Темном саду, установленного на месте захоронения коммунистов и красноармейцев, погибших в боях за Нарву в ноябре 1918 года.

Ведомство заявило, что готово начать демонтаж при первой возможности и будет ждать согласия от властей Нарвы для планирования этих работ до 15 января. Нарвское горсобрание обсудит обращение Госканцелярии в конце следующей недели. В прошлом году в городе уже снесли памятник-танк Т-34 и еще шесть советских военных монументов.

Кампания по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат началась в Эстонии летом. Комиссия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. Из них 244 подлежат сносу или замене. На данный момент уже убрано 56 памятников.

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