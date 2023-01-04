Арестович предсказал «плохую смерть» ВСУшникам, выложившим буквы из убитых россиян

Речь о том, что ранее в Сети появились жуткие кадры, на которых шрифт издевательских надписей в адрес России был составлен из фото убитых россиян.
«Вы даже представить себе не можете, ч т о вы намотали себе на голову этим “весельем”», — написал Арестович в своем Телеграм-канале, подчеркнув, что над мертвыми издеваться нельзя «ни в каком виде».
Советник добавил, что уж и не говорит о реакции Запада, но хочет спасти души.
Арестович предупредил, что «карма на войне очень плотная» и с тех, для кого картинки из трупов приемлемо, взыщет «Господь лично».
Тех, кто участвовал в этой акции, Арестович обвинил в «личной слабости и глупости» и отметил, что «слабые и глупые» на войне умирают почти гарантированно, даже если остаются жить.
«Все старые солдаты знают — издеваться над мертвыми = умереть. Причём, плохо умереть», — отметил украинский чиновник, добавив, что те, кто пытаются «победить уже погибших врагов» умирают заживо.
«Не спрашивайте потом — по ком звонит колокольчик на Ютубе. Он звонит по вам», — написал Арестович в конце своего сообщения.