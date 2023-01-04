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22:27 (мск), источник: © РИА Новости

Сербия увеличит число бойцов спецназа армии в три раза

БЕЛГРАД, 4 янв — РИА Новости. Спецназ армии Сербии будет увеличен с 1,6 тысячи до 5 тысяч бойцов, заявил президент страны Александр Вучич. Также он назвал 9 государств, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово.

Источник: Министерство обороны Сербии

«Главной задачей всего 2023 года будет увеличить 1,6 тысячи бойцов специальных подразделений армии Сербии до 5 тысяч. Зарплаты будут огромными, и приглашаю всех молодых парней, потому что основные зарплаты будут свыше 2 тысяч евро, плюс доплаты за дежурства, ночные смены», — указал Вучич на пресс-конференции по итогам года.

Глава сербского государства сообщил, что «от одной европейской страны» получены по контракту ракеты и пусковые установки, но не уточнил, какие и откуда.

Президент Сербии также назвал 9 государств, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово.

«Целых 106 стран не признают независимость Косово, а всего 84 недвусмысленно признают. Три страны не до конца ясны. У нас есть девять, которые отозвали признание: Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы. Ожидаем и десятую», — указал он на пресс-конференции по итогам года в среду.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из «Освободительной армии Косово» и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.

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