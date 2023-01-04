Байден подтвердил возможность поставок БМП Bradley Украине

«Да», — ответил он на вопрос журналиста, обсуждается ли возможность поставки Киеву боевых машин Bradley.
В конце декабря Блумберг сообщал, что США рассматривают возможность передачи Киеву БМП, но окончательное решение еще не принято. Боевые машины Bradley предназначены для перевозки пехоты и разведчиков.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.