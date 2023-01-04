Отложенная жизнь: почему люди затягивают выполнение дел Можно ли противостоять прокрастинации и чем она отличается от обычной лени
Фоторепортажи
10Пожар в ТЦ «Мега Химки»
10Горячий и ароматный: подборка фактов о чае
Популярное за сутки
Число погибших в Макеевке военных выросло до 89 человек
Арестович осудил военных, выложивших буквы из убитых россиян
ООН прокомментировала гибель российских военных в Макеевке
Главное
Спецоперация на Украине
23:34 (мск), источник: © РИА Новости

Байден подтвердил возможность поставок БМП Bradley Украине

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты рассматривают возможность поставок БМП Bradley на Украину, сообщает пресс-пул Белого дома.

Источник: Reuters

«Да», — ответил он на вопрос журналиста, обсуждается ли возможность поставки Киеву боевых машин Bradley.

В конце декабря Блумберг сообщал, что США рассматривают возможность передачи Киеву БМП, но окончательное решение еще не принято. Боевые машины Bradley предназначены для перевозки пехоты и разведчиков.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Кризис за кризисом'. Что ждет США в новом году
Польский премьер стал посмешищем после чествования украинцами Бандеры
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Байден Джо