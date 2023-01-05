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03:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдеп: США ждут от России соблюдения принципа взаимности по числу дипломатов

Власти США рассчитывают, что Москва и Вашингтон достигнут прогресса по вопросу о числе сотрудников в дипмиссиях, сказал представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, у российской стороны больше сотрудников в США, чем у американцев в Москве.

Источник: AP 2022

«Мы настаиваем на принципе взаимности: мы хотим иметь в Москве такое же число сотрудников, что у русских в США», — сказал Прайс во время брифинга (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что США «работают над этим вопросом» и надеются достигнуть прогресса.

Представитель Госдепа также сказал, что новый посол США в России Линн Трейси скоро прибудет в Москву. Точные сроки ее приезда он не назвал.

Посольство США в РФ перестало выдавать россиянам визы в мае 2021 года из-за высылки дипломатов и запрета нанимать на работу в посольство граждан России и третьих стран. В начале декабря 2022 года замглавы российского МИДа Сергей Рябков сказал, что власти США начали заполнять вакансии в своем российском посольстве, которые ответственны за выдачу виз. 4 января Госдеп сказал, что Линн Трейси приедет в Москву в ближайшие дни.

Лаура Кеффер

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